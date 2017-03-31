戶頭僅剩45元 男拿花盆怒砸ATM

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高雄市鳳山區五甲三路郵局ATM（自動櫃員機）昨晚遭毀損，警方今天偵破，犯嫌周姓男子供稱到ATM準備領取新台幣1萬5000元，但戶頭僅剩45元，一時情緒激動持一旁花盆砸毀機台。

ATM遭毀損後，高雄市政府警察局鳳山分局獲報，立即調閱監視錄影器影像及目擊者提供特徵，研判嫌疑人仍在轄區，循線追查於一處旅店逮捕周姓男子。

警方表示，周姓男子無前科，供稱前往郵局ATM領取1萬5000元，發現戶頭裡僅剩45元，才一時情緒激動，持一旁花盆砸毀ATM機台玻璃面板，相當懊悔。

警詢後，全案依毀損罪嫌送辦。1060331

(中央社)