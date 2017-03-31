嘉義市垃圾別亂丟 當心遭錄影受罰

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嘉義市政府環境保護局為避免民眾亂丟垃圾，造成環境髒亂，在民眾喜歡「丟包」的角落架設錄影監視器，據以開罰，已開出85張罰單。

環保局說，民眾隨手亂丟垃圾，破壞市容，造成環境髒亂、影響衛生；為避免民眾亂丟垃圾包，造成鄰里困擾，已在民眾習慣的「丟包點」架設監視器。

錄影監視器架設完成以來，環保局已開出85張罰單，每張處罰新台幣1200元到6000元不等罰鍰，籲請民眾千萬別亂丟垃圾，以免受罰。

環保局今天也在保安宮前辦理環境清潔日宣導，除動員保安里志工清掃街道，在未架設錄影監視器的髒亂點也設「禁止亂丟垃圾」告示牌，希望喚醒民眾公德心。1060331

(中央社)