環保署：中部雲嘉南空品達紅色警示

環保署空氣品質監測網今天指出，上午中部及雲嘉南地區多個測站空氣品質指標（AQI）達紅色警示，對所有族群不健康，民眾宜減少在外活動。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網上午9時觀測資料，中部地區沙鹿、線西、彰化、二林，以及雲嘉南地區斗六、嘉義、新營等多處測站空氣品質達紅色警示。

北部地區萬里、桃園，竹苗地區湖口、頭份，中部埔里，高屏地區橋頭、屏東、楠梓等多處測站則達橘色提醒等級。

環保署說，紅色警示等級地區是對所有族群不健康，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。橘色提醒地區則對敏感族群不健康，一般民眾如果有不適，應該考慮減少戶外活動。1060331

(中央社)