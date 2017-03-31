為母則強 新住民黃美滿為孩子考上政大
越南籍新住民黃美滿為孩子教育，積極了解台灣學校上課狀況，也努力學習，如願考取政治大學教育學系並取得學位，還出越南籍教科書，要讓更多人了解越南語及越南文化。
黃美滿的老公民國89年到越南創業，工作緣故讓彼此相識相戀並論及婚嫁；兩人在93年結婚，並於98年隨老公回台，開啟人生新頁。
黃美滿說，剛到台灣時，生活上很多地方不適應，加上後來先生再被公司外派到越南工作，2名孩子的教育責任落在她身上；她反覆思考，不懂台灣教育方式、先生也不在身旁，該怎麼做才能給孩子最好的教育？
黃美滿聽取妹妹建議，報考政大教育系，想體驗台灣教育現場狀況，回饋給孩子。
黃美滿說，準備考試階段，自傳撰寫對她來說是一大考驗，特別是中文語法、架構和越南文用法不同，為此還商請老師給建議、修自傳；幸運的是，報考3間學校，最後獲政大錄取通知。
黃美滿表示，剛開始在政大念書（大一）時，考量接送孩子上、下學，也還在適應台灣生活，真的很辛苦、課也不好選，只能修最低學分。
到大二、大三學期時，孩子已可送到安親班，這時才能選修下午4時、5時課程，也將選修學分數衝到20幾學分。
黃美滿說，在越南學歷是大學肄業，到台灣念書，算補上心中缺塊；更重要的再重拾書本，使她與孩子溝通更「相符」，讓她更快速融入台灣生活環境。
黃美滿也出過2本越南語言教科書，讓有需要的民眾學越南語，並曾在中國文化大學、文德國小等多所小學教越南語，望讓新住民小朋友更了解媽媽國家生活狀態。
黃美滿說，希望在教學過程中，讓學習者學到想學的東西，更重要的是讓他們更清楚越南文化，減少對越南人的刻板印象。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。