為母則強 新住民黃美滿為孩子考上政大

越南籍新住民黃美滿為孩子教育，積極了解台灣學校上課狀況，也努力學習，如願考取政治大學教育學系並取得學位，還出越南籍教科書，要讓更多人了解越南語及越南文化。

黃美滿的老公民國89年到越南創業，工作緣故讓彼此相識相戀並論及婚嫁；兩人在93年結婚，並於98年隨老公回台，開啟人生新頁。

黃美滿說，剛到台灣時，生活上很多地方不適應，加上後來先生再被公司外派到越南工作，2名孩子的教育責任落在她身上；她反覆思考，不懂台灣教育方式、先生也不在身旁，該怎麼做才能給孩子最好的教育？

黃美滿聽取妹妹建議，報考政大教育系，想體驗台灣教育現場狀況，回饋給孩子。

黃美滿說，準備考試階段，自傳撰寫對她來說是一大考驗，特別是中文語法、架構和越南文用法不同，為此還商請老師給建議、修自傳；幸運的是，報考3間學校，最後獲政大錄取通知。

黃美滿表示，剛開始在政大念書（大一）時，考量接送孩子上、下學，也還在適應台灣生活，真的很辛苦、課也不好選，只能修最低學分。

到大二、大三學期時，孩子已可送到安親班，這時才能選修下午4時、5時課程，也將選修學分數衝到20幾學分。

黃美滿說，在越南學歷是大學肄業，到台灣念書，算補上心中缺塊；更重要的再重拾書本，使她與孩子溝通更「相符」，讓她更快速融入台灣生活環境。

黃美滿也出過2本越南語言教科書，讓有需要的民眾學越南語，並曾在中國文化大學、文德國小等多所小學教越南語，望讓新住民小朋友更了解媽媽國家生活狀態。

黃美滿說，希望在教學過程中，讓學習者學到想學的東西，更重要的是讓他們更清楚越南文化，減少對越南人的刻板印象。1060331

(中央社)