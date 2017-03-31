金門借書換好禮 提升閱讀風氣

金門縣文化局為了提升民眾閱讀風氣，現正舉辦「閱讀高手獎好禮」活動；6月30日之前，每借一本書就獲蓋章一格，達到100點可兌粉蠟筆一盒，600點可換叢書一套。

文化局表示，從現在開始，民眾只要到縣立圖書館和烈嶼圖書館，參加「閱讀高手獎好禮」活動，就可獲得「閱讀護照」1本。縣立圖書館北棟成人館護照為黃色、南棟兒童館為紅色、烈嶼鄉國書館為紫色；各館護照互不通用。

每本「閱讀護照」內有24頁，每面50格共1200格蓋章處；讀者每借1本書就可蓋章1格，最後一格處要註明借閱日期。兌換過贈品及摸彩券務必要在護照上註明已兌換。

文化局指出，達到100點、200點、300點、400點、500點和600點各可換粉蠟筆、削筆機、世界地圖、行動電源、套書一套；但這些點數必須擇一兌取，無法累計；而且數量有限，換完為止，3館不可互借兌換。兌換後點數重新起計算。領取獎品日期到6月30日為止，逾期視同放棄。

此外，文化局提醒，當天借、還的書籍，一律不列入計算。1060331

(中央社)