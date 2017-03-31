臉書曬「搭肩放閃照」 郭書瑤：謝謝你給我安全感
郭書瑤日前才被爆撇下男友金陽，和一名小鮮肉相約共吃知名麻辣鍋，事後證實只是大陸友人，不過昨晚在臉書大曬放閃照，男方更把肩搭在瑤瑤肩膀上，但仔細一瞧對象卻不是男友金陽。
瑤瑤臉書放上與一名男子搭肩合照，並寫道「謝謝你很有耐心的教我騎擋車講英文，也委屈你常常借我暖手擋風」，字字句句像極放閃文，接著說道「給了緊張又心慌的我安全感，我會想念你不欺負我的時刻」，這讓網友驚覺莫非瑤瑤有了新歡?不過緊接表示「雖然你一直欺負我，但看在你一個人殺青的份上，我就發一篇殺青文送你」，這時才真相大白，原來是同劇演員SpeXial成員以綸戲份殺青，讓她不捨寫下這篇文章，也見證兩人因為拍戲結下深厚友情。
(中時電子報)
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