李元簇喪禮 連戰避開重要人物低調致意

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連戰在李元簇追思會已舉行快一小時才到現場。（曾薏蘋攝）

前副總統李元簇今天上午舉行追思會，前副總統連戰在約九點十五分才抵達，這時，蔡英文總統、前總統李登輝、前總統馬英九、前副總統吳敦義都已經離開，避開一些重要人物府，連戰入內致意，不到五分鐘隨即離開。

(中時)