李元簇追思會 李登輝感懷讚幕僚典範

前總統李登輝今天在台北市出席昔日副手、前副總統李元簇追思會時表示，抱著感恩與懷念的心參加追思祝福會。李元簇不計毀譽、不畏權勢，是「最佳的幕僚典範」。

他說，記得西元2012年10月探望李元簇時，李元簇還聲音宏亮說，「總統，我們都做到了，沒讓大家失望。」

李登輝表示，他與李元簇在任總統府秘書長時開始共事，後來請李元簇任副手，雖然外界常以「沒有聲音的副總統」形容，但實際上李元簇總能堅守立場，不計毀譽、不畏權勢，「面紅耳赤大聲爭論到底，讓富有私心的人知難而退」，是「最佳的幕僚典範」。

他說，李元簇雖已遠離，但精神值得繼續學習。李元簇將長眠於一生打拚及熱愛奉獻的台灣土地，「雖有千萬不捨，但終歸都是主的安排」。

李元簇追思祝福會上午舉行，總統蔡英文頒褒揚令，並舉行覆蓋國旗儀式，由副總統陳建仁任主祭官，內政部長葉俊榮、外交部長李大維、國防部長馮世寬和監察委員劉德勳任覆旗官，隨後撥放追思影片，李登輝發表追思談話。1060331

(中央社)