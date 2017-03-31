珠海疑當街宰殺白海豚 頭身分離
珍貴的保育類動物中華白海豚30日疑似出現在中國大陸廣東省珠海大街上，被人當街宰殺販售。當地漁政單位已介入調查。
澎湃新聞報導，有網友爆料，30日下午在珠海市金灣區有人當街宰殺海豚。水生動物專家看到網友上傳的圖片後表示，從動物長的吻部及體色、頭部大小判斷，這隻動物應為幼年的中華白海豚。
在「珠海同城會」官方微博發布的這些圖片中，兩名中年男子蹲在路邊，身旁放著3個泡沫箱，分別裝有被割下的白海豚頭部和白海豚身體其他部分，箱底均有大量紅色血跡。
中華白海豚在中國大陸是國家一級保護動物，有「海上大貓熊」之稱，漁民則稱牠「海豬」，被列入「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」附錄。
這些畫面引來網友眾怒，珠海漁政支隊表示已依檢舉展開調查。1060331
(中央社)
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