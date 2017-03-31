周六來動物園陪金剛猩猩慶生！3C產品回收抽好禮

今年是金剛猩猩「寶寶」32歲生日。（台北市立動物園提供）

四月春暖花開，萬物欣欣向榮，動物園也有伙伴要過生日囉！台北市立動物園與台北市動物園之友協會自1991年起，每年都為金剛猩猩「寶寶」舉辦慶生活動。今年是金剛猩猩「寶寶」32歲生日，同時也要歡迎去（105）年底由波蘭歐普勒動物園來台，18歲的金剛猩猩「迪亞哥」，作為單身漢群的先遣部隊。

歡迎大小朋友於4月1日（星期六）上午10:00-12:00到動物園，參加《2017歡迎「猩」朋友〜金剛猩猩保育活動》，還可以順道將家中不用的3C產品主件帶來回收兌換好禮，共同支持金剛猩猩棲地保育行動。動物園與之友協會循例特別接待弱勢兒童到動物園參觀，當天並將頒發兒癌清寒獎學金給需要幫助的孩子們。

台北市立動物園在長期的努力下，終於獲得歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫委員會Gorrilla EEP的認同與協助，去年底將18歲的雄性金剛猩猩「迪亞哥」由波蘭歐普勒動物園(Opole Zoo)調度來台，與園內的明星動物金剛猩猩「寶寶」比鄰而居，展現台北動物園參與國際金剛猩猩保育計畫的重要初步成果。

此外，台北動物園也積極參與非洲加彭Loango國家公園金剛猩猩保育、研究與遊憩的棲地保育計畫，期望能支持國際團隊整合域內及域外保育計畫，讓金剛猩猩族群得以壯大並永續生存。

由波蘭歐普勒動物園來台，18歲的金剛猩猩「迪亞哥」。（台北市立動物園提供）

野外的金剛猩猩一直受到非常嚴重的生存威脅，包括森林砍伐、礦業開採和農牧用地擴增，以及盜獵、非法貿易，甚至於戰爭等問題，使牠們隨時面臨棲地被破壞或零碎化之害，但卻很少人瞭解，我們生活中的消費習慣竟與保育金剛猩猩族群有關。

在現代化的社會中，3C產品幾乎是每個人生活的一部分，由於許多電子用品中所需的鈳鉭鐵礦是非法採自非洲，開採的過程不但破壞金剛猩猩的棲息環境，金剛猩猩也可能被獵捕當作食物，都對金剛猩猩的生存造成極大的威脅。

顯然我們每個人都有能力為金剛猩猩做一件事，就是儘可能延長電子製品的使用期，並落實回收，這樣就能重複使用已開採的鈳鉭鐵礦，減少繼續開採的需要。

台北市立動物園與台北市動物園之友協會自1991年起，每年都為金剛猩猩「寶寶」舉辦慶生活動。（台北市立動物園提供）

當天活動主要包括大門廣場的解說駐站闖關和舞台表演，歡迎民眾自由參加，現場另備有1000份金剛猩猩創意紙帽、200份金剛猩猩徽章、金剛環保筆筒、金剛藏書票拓印、彩繪金剛面具、動物認養小棧及3C產品主件回收抽好禮等內容。

歡迎大家到動物園來闖關參與金剛保育活動，同時把你知道的訊息告訴你周圍的人，成為保育尖兵的一員。

(中時電子報)