前副總統李元簇舉行追思會

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前副總統李元簇在台北第一殯儀館舉行追思會。（趙雙傑攝）

蔡英文總統到場。（趙雙傑攝）

行政院長林全。（趙雙傑攝）

馬英九前總統到場。（趙雙傑攝）

前副總統李元簇今日在台北第一殯儀館舉行追思會，現場前總統李登輝代表追思談話， 總統和副總統及各部首長也一同與會。

(中時)