圖》李元簇追思會 政壇重量級人物雲集

我要評比

前總統李登輝。（曾薏蘋攝）

前總統馬英九。（曾薏蘋攝）

張博雅

前副總統吳敦義。（曾薏蘋攝）

立法院長蘇嘉全。（曾薏蘋攝）

行政院長林全。（曾薏蘋攝）

前立法院長王金平。（曾薏蘋攝）

前副總統呂秀蓮。（曾薏蘋攝）

前副總統李元簇今天上午舉行追思祝福會，冠蓋雲集，除了前副總統連戰沒有出席，蔡英文總統、副總統陳建仁及五院院長、部會首長、國民黨主席及前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、前副總統呂秀蓮都出席，負責念哀思文的前總統李登輝更不到八點就已經抵達。

(中時)