「習川會」談什麼？白宮：北韓、貿易、區域安全 美中有許多大問題要解決

白宮發言人史派瑟表示，「習川會」將談包括北韓、貿易、區域安全和南海等大問題。（江靜玲攝)

白宮發言人史派瑟30日表示，美國總統川普期待與中國國家主席習近平晤面，這是讓川普親自與習近平建立關係的一個機會；但美中兩國間也有大問題，包括北韓、貿易、區域安全，以及南海等，國家和經濟安全大議題必須解決。

史派瑟在白宮新聞簡報會上指出，川普4月6日、7日和習近平晤面時，將就各自的優先事項交換意見，為美中兩國雙邊關係勾勒出前進途徑。川習兩人將討論包括北韓、貿易和區域安全在內，雙方共同關切的議題。

針對記者詢問，此次「習川會」的地點是如何選出的？史派瑟表示，這是與中國政府和中國政府代表持續數周，漫長不斷交涉，雙方並討論各種地點、議題、議程和長度等等，達到的結果。

至於白宮對此次「習川會」的目標為何？史派瑟表示，這樣一個可讓川普親自與習近平發展關係的機會。史派瑟說，川普和習近平已通電數次，但是，「我們有許多大問題」，從南海到貿易、北韓，這些和國家與經濟安全有關的重大議題須要解決。史派瑟指出，川普和習近平在兩天的晤面中，將有許多議題要談。

記者再追問，指出中方期待白宮提出某種美中關係架構，做為基礎，像是前總統歐巴馬過去的亞太再平衡戰略，美方是否有所準備呢？史派瑟表示，「我們再看看」，但強調，口號不是川普政府最關切的，當前有許多大事，美國得與中國合力完成。

(中時)