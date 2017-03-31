澄清年改案無不同調 林錫耀：尊重黨團

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我要評比

行政院副院長林錫耀今天表示，年金改革案，沒有總統府、行政院與民主進步黨立法院黨團不同調，黨團有考慮與立場，黨團或立法院做成的決定，行政院都會尊重。

媒體報導，國家年金改革國是會議結束後，年改版本接連遭挑戰，為化解反彈壓力，避免樹敵太多，總統府、行政院除調整勞工保險費率上限，更緊急指示民進黨團勿再提案，應以年改會版本為主，以免烽火四起。

林錫耀上午列席民進黨團會議前被是否指示民進黨團勿提案時表示，沒有這回事。

是否希望18％優惠存款利率不要有黨團版？他說，沒這樣講，黨團有考慮與立場。

是否擔心黨團版年金改革案提出後打臉年改會版本？林錫耀表示，黨團自主是集體決定，主要是聽聽黨團成員意見，沒有不同調。1060331

(中央社)