澄清年改案無不同調 林錫耀：尊重黨團
行政院副院長林錫耀今天表示，年金改革案，沒有總統府、行政院與民主進步黨立法院黨團不同調，黨團有考慮與立場，黨團或立法院做成的決定，行政院都會尊重。
媒體報導，國家年金改革國是會議結束後，年改版本接連遭挑戰，為化解反彈壓力，避免樹敵太多，總統府、行政院除調整勞工保險費率上限，更緊急指示民進黨團勿再提案，應以年改會版本為主，以免烽火四起。
林錫耀上午列席民進黨團會議前被是否指示民進黨團勿提案時表示，沒有這回事。
是否希望18％優惠存款利率不要有黨團版？他說，沒這樣講，黨團有考慮與立場。
是否擔心黨團版年金改革案提出後打臉年改會版本？林錫耀表示，黨團自主是集體決定，主要是聽聽黨團成員意見，沒有不同調。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。