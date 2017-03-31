林書豪第3節切入發威 籃網領先活塞
美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊今天客場出戰底特律活塞隊，靠籃網台裔球員林書豪在第3節頻頻切入取分情況下穩住陣腳，前3節打完以63比59領先底特律活塞。
比賽開打後，林書豪飆進外線，助籃網打出9比2開局，首節也以18比16領先活塞，林書豪有3分、1助攻、3籃板。
次節活塞靠替補陣容應戰，曾反超比分，籃網靠霍利斯-傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）上半場10分帶領要回領先，上半場以39比35領先活塞；林書豪上半場包含外線3投1中在內，7次出手只命中2球，有5分、2助攻、3籃板成績。
下半場開打後，林書豪在第3節剩11分21秒時切入上籃得手，第3節剩下7分51秒時再切入上籃得分並賺到犯規，穩穩罰進後完成3分打。前3節林書豪拿下10分，另有3助攻、3籃板。1060331
(中央社)
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