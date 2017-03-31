台中州廳及刑務所活化，打造城市博物館及展演空間

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台中市府向文化部爭取到3.7億補助，將進行台中州廳及刑務所等歷史建築群修復。（盧金足攝）

目前在台中州廳及周邊原市議會建築辦公的環保局、都發局、交通局3個機關，需展開搬遷作業。（盧金足攝）

縣市合併前的原台中市府所在地台中州廳，市府向文化部爭取到3.7億補助，將進行台中州廳及刑務所等歷史建築群修復，目前在這棟市定古蹟辦公的環保及都發等單位，先進行搬遷計畫，市府預計明年初發包，工程期約2年，打造成為城市博物館及大型展演空間。

台中州廳是日治時期的官署建築，1912年動工，1913年完成第1期，經歷過4次擴建作業，在1934年完成目前規模，這棟仿法國馬薩風格的建物，由日籍森山松之助設計，為台中市地標之一。

文化部以6年100億元預算推動「再造歷史現場計畫」，建置全台灣歷史文化園區、整建古蹟及重現歷史場景，市府順利爭取3.7億元補助，推動台中州廳及刑務所等歷史建築群修復

，成為城市博物館及大型展演空間，配合鐵路高架化後的綠空鐵道計畫，將為舊城區帶來新的發展動力。

「台中州廳是全國歷史再造現場的指標！」文化部長鄭麗君日前到台中州廳視察時，驚艷這棟歷史建物，以實際行動挹注改造。

台中州廳及周邊的原市議會建築，目前為環保局、都發局、交通局的辦公廳舍，3個機關正辦理搬遷作業，待搬遷完成後，市府即著手修復事宜，預計今年底前先完成修復工程細部設計，明年初發包。

刑務所官舍群部分，市府針對官舍及浴場等2棟市定古蹟辦理修繕工程，預計2018年竣工，其餘9棟歷史建築及周邊環境，將於2018年進行整體修繕工程，預計2020年完工，將使這個具歷史意義與氛圍的場域更為完整。

市府表示，目前全國共有12縣市申請文化部此項經費補助並獲核定，共計30多億元。台中市政府獲補助3.7億元，加上地方配合款3.19億元，總金額6.89億元，將在5年內逐步再現舊城歷史風貌。

文化局強調，古蹟與歷史建築的保存活化，不僅是空間維護，更是不同時空下居民的集體記憶，市府保存及修復文化資產，重現舊城區文化風采與歷史脈絡。

(中時)