MLB》熱身賽6轟也無用 朴炳鎬被下放3A

韓國重炮朴炳鎬(左)開季要從3A出發。(美聯社資料照)

(10:20更新 取代朴炳鎬的人選)真令人意外，雙城隊今天公布大聯盟開季25人名單，韓國重炮朴炳鎬落榜，要從3A出發。朴炳鎬去年挑戰大聯盟，打擊率不到2成，但今年熱身賽狀況火熱，打擊率3成53，6轟、13分打點都是全隊最佳。

朴炳鎬原被看好有機會開季從指定打擊出發，但雙城公布最後一波下放名單，仍將他列入其中。朴炳鎬雖狀況不錯，但球隊最後選擇能兼外野手的葛羅斯曼(Robbie Grossman)，他熱身賽42打數，敲出10安打，打擊率2成38，3打點，全壘打掛零。

雙城2015年底以4年1200萬美元簽下朴炳鎬，但他去年打擊率僅1成91。朴炳鎬2014、2015年在韓國職棒都超過50轟，更連4季超過100分打點，缺點是揮空率過高，常吞下三振。

(中時電子報)