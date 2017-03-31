捏爆雞蛋辱教部官員 政大生高若想判拘役20日
政治大學社會研究所學生高若想，去年7月要求廢除學習型助理的抗議活動中，冷不防在接受陳情的教育部專門委員王淑娟頭上捏爆雞蛋，案經檢方起訴，台北地方法院今(31)日，依侮辱公務員罪判高若想拘役20日可易科罰金2萬元。
去年7月4日，高若想與多名大學生帶著雞蛋前往教育部抗議，訴求「學習型助理」已成各大學規避人事成本的代名詞，若學生選擇有勞健保的「勞僱型助理」，每學期薪水則較「學習型助理」少6000至8000元，呼籲廢除「學習型助理」。
教育部派出高教司專門委員王淑娟接受學生陳情，不料高若想當著眾人面前，在王女背後自頭上捏爆雞蛋，蛋汁流滿王女頭髮、衣服。
爆蛋事件發生後輿論譁然，高若想事後道歉表示，「對於我個人的行為造成王專委個人覺得形象受辱我感到很抱歉。」聲明願意承擔法律責任。王淑娟也聲明，公務人員執行公務受到侮辱，自有司法機關究責，「如果她公開而且誠心誠意地道歉，我其實沒道理不接受。」
高若想案發後坦承所有客觀事實，但不認罪，認為此舉僅為表達政策上的訴求，屬於象徵性言論自由；檢察官認為，高若想在公務員依法執行職務時當場侮辱，事證明確，且藉蛋洗公務員表達政策訴求有違比例原則，只能依法起訴。
(中時)
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