愛愛時聽到咔一聲 小弟弟竟斷了！
樂極生悲啊！一名20多歲的男性日前和女友在做愛做的事時，做到一半聽到咔一聲，瞬間小弟弟從堅挺變癱軟，嚇得女友急忙將他送往醫院急診要救他的命根子。
這是衛福部台中醫院急診室最近收治的一名病例，男病患由妙齡女子相伴就醫，神情尷尬、支支吾吾的說不清病情，還並指明要請泌尿科醫師幫忙「看」一下。
台中醫院泌尿科醫師孫宏舜請他至簾內內診，還好外觀尚無明顯變化。孫宏舜說，這還算是幸運的例子，之前曾經收治過一個李先生，整個陰莖瘀血變形，疼痛不堪，腫得像日本茄子。
孫宏舜說，造成陰莖骨折的原因都是特別的性姿勢，譬如俗稱的「女上男下」或「火車便當」，很容易因為動作太激烈或沒控制好力道，有可能讓男性的生殖器「咔」的一聲折斷，這在醫學上的名詞稱為「陰莖骨折」。
「陰莖骨折」這一名詞是由「Penile fracture」英文醫學名詞直接翻譯過來，事實上陰莖沒有骨頭，翻譯成陰莖骨折也是怪怪的，其創傷真正形成的原因是「白膜破裂」，白膜是位於陰莖皮膚下一層極為厚韌的管狀筋膜，如果這層重要的構造破裂，那麼陰莖就會像永遠灌不脹的輪胎，勃起困難。
一般在臨床上於陰莖骨折的檢查方式可以採取陰莖超音波、陰莖核磁共振、海綿體攝影等方式來偵測白膜的受損程度。
治療方式可分為手術治療及保守治療，如果陰莖明顯變形，手術治療是黃金準則，因為能夠及時控制出血，清除血塊血腫，並縫補白膜上的裂口，一般手術6個月後患者即能康復，並不會影響勃起及性生活。
至於保守治療則包括冰敷、熱敷並合併抗生素及止痛藥等方式，但是如果陰莖明顯變形就不建議保守治療，因為手術治療仍是黃金準則，陰莖骨折有時說發生就發生，而且任何男性皆有可能，預防方式是在做愛時切忌高難度動作，以避免樂極生悲，重要的是不幸發生後要立即到醫院求診，不要因害羞而延誤病情。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。