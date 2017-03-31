愛愛時聽到咔一聲 小弟弟竟斷了！

男子和女友做愛做到一半聽到咔一聲，瞬間小弟弟從堅挺變癱軟，嚇得女友急忙將他送往醫院急診要救他的命根子。(圖／時周提供)

樂極生悲啊！一名20多歲的男性日前和女友在做愛做的事時，做到一半聽到咔一聲，瞬間小弟弟從堅挺變癱軟，嚇得女友急忙將他送往醫院急診要救他的命根子。

這是衛福部台中醫院急診室最近收治的一名病例，男病患由妙齡女子相伴就醫，神情尷尬、支支吾吾的說不清病情，還並指明要請泌尿科醫師幫忙「看」一下。

台中醫院泌尿科醫師孫宏舜請他至簾內內診，還好外觀尚無明顯變化。孫宏舜說，這還算是幸運的例子，之前曾經收治過一個李先生，整個陰莖瘀血變形，疼痛不堪，腫得像日本茄子。

孫宏舜說，造成陰莖骨折的原因都是特別的性姿勢，譬如俗稱的「女上男下」或「火車便當」，很容易因為動作太激烈或沒控制好力道，有可能讓男性的生殖器「咔」的一聲折斷，這在醫學上的名詞稱為「陰莖骨折」。

「陰莖骨折」這一名詞是由「Penile fracture」英文醫學名詞直接翻譯過來，事實上陰莖沒有骨頭，翻譯成陰莖骨折也是怪怪的，其創傷真正形成的原因是「白膜破裂」，白膜是位於陰莖皮膚下一層極為厚韌的管狀筋膜，如果這層重要的構造破裂，那麼陰莖就會像永遠灌不脹的輪胎，勃起困難。

一般在臨床上於陰莖骨折的檢查方式可以採取陰莖超音波、陰莖核磁共振、海綿體攝影等方式來偵測白膜的受損程度。

治療方式可分為手術治療及保守治療，如果陰莖明顯變形，手術治療是黃金準則，因為能夠及時控制出血，清除血塊血腫，並縫補白膜上的裂口，一般手術6個月後患者即能康復，並不會影響勃起及性生活。

至於保守治療則包括冰敷、熱敷並合併抗生素及止痛藥等方式，但是如果陰莖明顯變形就不建議保守治療，因為手術治療仍是黃金準則，陰莖骨折有時說發生就發生，而且任何男性皆有可能，預防方式是在做愛時切忌高難度動作，以避免樂極生悲，重要的是不幸發生後要立即到醫院求診，不要因害羞而延誤病情。

(中時)