屏東鳳梨進中國沃爾瑪超市 販售2個月
屏東縣鳳梨搶進中國大陸沃爾瑪超市，今天起開賣，將販售2個月，屏東縣政府表示，近期會把屏東蓮霧、芭樂、檸檬、芒果等藉沃爾瑪超市系統銷往全中國。
屏東縣政府與台灣屏東農業國際運銷公司聯合，28日在廈門、29日在北京的沃爾瑪超市，分別辦台灣水果節。
屏縣府表示，屏東鳳梨甜度高，果肉纖維細緻不咬舌，在中國大陸消費者接受度高，屏縣府特地將有產銷履歷的鳳梨帶往大陸，每顆鳳梨包裝上都附有QR code，只要掃一下，果品栽種環境、生產流程及作業檢核等步驟一目瞭然。
即日起全中國沃爾瑪超市系統近500家門店全面上架，這是屏東縣鳳梨首次與沃爾瑪體系超市合作；屏縣府表示，2個月檔期，未來屏東鳳梨出口大陸市場應能穩定成長，維持一定市場占有率。
屏縣府表示，鳳梨只是領頭羊，近期也會把各種屏東優質果品如蓮霧、芭樂、檸檬、芒果等藉沃爾瑪超市系統銷往全中國。1060331
(中央社)
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