午後變天 全台9縣市大雨特報

我要評比

要變天了！中央氣象局發布9縣市大雨特報，今天中午起苗栗縣以北地區及台中、南投山區有局部大雨發生機率。

大雨特報警戒縣市包括北北基、桃竹苗、中投，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。1060331

(中央社)