玻璃娃娃泡湯圓夢 陳彥廷打破禁忌

罹患先天性成骨不全症的陳彥廷，在「甘樂文創」執行長林峻丞與團隊協助下，終於一圓泡湯的夢想。他還大方、快樂躺在浴池邊，與大夥一起合影。泡湯與飲食過程令人動容。

林峻丞表示，幾年前，曾帶陳彥廷參加白沙屯媽祖進香。後來，聽說他一直很想去泡溫泉，但一直沒有機會，因沒有溫泉業者願意讓他泡湯，所以，昨天決定幫陳彥廷圓夢。

投入文創的林峻丞，不僅是造夢者，也是圓夢者。他同時是台灣城鄉永續關懷協會秘書長，肩負超級任務，「甘樂文創」團隊一點都不敢大意，除前往車站接人，也安排搭乘專屬復康巴士，以容納電動輪椅。

對這項挑戰，有網友還提醒陳彥廷，「真棒！但第一次不要去男女混湯，太刺激了。」

因陳彥廷的身體多次骨折變形，他的手已碰不到嘴巴，吃飯需要輔具協助。昨天泡湯用餐時，以抓癢的竹耙子扣住茶杯，放梳子在上面判斷水平。

林峻丞說，「在他身上看到了許多不便與困難，但他從沒有因此失志、挫敗。」彥廷以各種方式，克服身體的不便。

其實，陳彥廷不喜歡被稱為「玻璃娃娃」，林峻丞因曾擔任環球科大的行銷學老師，認識學生陳彥廷。在2013年陪伴他，挑戰白沙屯媽祖徒步行軍。

此罕見疾病又稱脆骨症，在唸完大學還攻讀研究所的陳彥廷卻說，「我覺得沒有那麼脆弱」。身體許可的話，盡量靠輪椅行動，並鼓勵更多人勇於嘗試、積極挑戰困境。

陳彥廷說，小時都在特教學校成長，沒機會看外面美麗的世界，無論是求學、環島、泡湯，都是證明自己曾經存在，並以親身的生命精彩故事去感動別人。「謝謝許多人協助我，真的非常感謝。」

家屬認為，這是好棒的旅程，感謝幫助與服務彥廷的朋友們，謝謝愛心讓彥廷有美好的回憶。

「超讚的！要向你們學習。厲害、棒棒、太感動了，替你高興有這麼多的好友陪你。」網路鼓舞留言不斷。新北市金山區天一方溫泉業者張進祥說，「反而要向陳彥廷、甘樂精神學習，謝謝你們。」

陳彥廷曾獨自完成火車環島旅行，體驗台灣之美。林峻丞說，小身體住著大巨人，「一般人都不敢想像的事，陳彥廷的勇氣，與對生命的熱情令人敬佩。」1060331

(中央社)