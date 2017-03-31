反希拉蕊 俄雇千名「殭屍網軍」發假新聞

代表民主黨出馬競選美國總統的候選人希拉蕊。(圖/美聯社)

2016年10月9日，美國總統大選競選期間，民主黨候選人希拉蕊(右)和共和黨候選人川普在華盛頓大學進行辯論。(圖/美聯社)

去年美國大選期間，俄羅斯總統普丁和當時美國總統候選川普的好交情，就經常受到媒體關注，川普跌破大家眼鏡的順利當選美國總統之後，俄國干預美大選的議題再度甚囂塵上，今日美國首場聽證會發布，結果發現俄國雇用千名「網軍」針對當時尚未決定投票人選的「搖擺州」，散佈不利希拉蕊的假新聞。

根據英國《獨立報》(The Independent)報導，美國參議院周四(30日)舉辦俄國干預美大選的第一場聽證會，參議院情報委員會共和黨主席布爾（Richard Burr）和民主黨副主席華納(Mark Warner)會後共同發布新聞記者會表示，俄羅斯克里姆林宮付費，雇用超過千名「網軍」，負責在去年年底美國大選期間，針對當時的「搖擺州」散佈「反希拉蕊」的假新聞。

華納說，我們都知道有駭客，有人在選擇性的洩漏消息，但我真正關心的是，曾有網路高手說，俄國當時雇用了超過千名的大批「網軍」，接管那些已經被駭客攻陷的「殭屍電腦」，在美國特定地區，製造不利希拉蕊的假新聞。

FBI局長柯米則說，有人曾向我報告，我們也正試圖找出，這些駭客是否能夠左右美國特定地區選民的投票意向，包括住在威斯康辛州、密西根州、賓夕法尼亞州的選民，當時可能還沒有決定要將選票投給川普或希拉蕊，但是在大選期間，他們可能不斷收到「希拉蕊有病在身」、「希拉蕊向誰索賄」等等不實消息。

華納接著說，威州、密州和賓州等關鍵州，民主黨候選人希拉蕊最後都以極小的差距，輸給了共和黨總統川普，而且是在無預期的情況下輸了這場選戰，因此參議院情報委員會正在積極調查，川普陣營是否與俄羅斯合作，共同聘僱這群「殭屍網軍」進行網路駭客，左右了特定選民的意向和最終的大選結果。

(中時電子報)