酸民嫌胖「像懷孕」 徐嬌霸氣掀衣回擊

被酸民嫌胖，徐嬌掀衣秀蠻腰和腹肌反擊。（圖／取材自徐嬌微博）

大陸女星徐嬌9歲演出周星馳電影《長江7號》，在片中反串小男孩打開知名度，女大十八變的徐嬌，外型越來越成熟，現在已是貌美如花的19歲少女，親民的她不時在網路上與粉絲互動，徐嬌昨（30日）曬出自拍全身照，但卻被酸民嫌胖，指她「看起來像懷孕了」，讓徐嬌爆氣掀衣自拍回擊。

徐嬌曬自拍照被嫌胖。（圖／取材自徐嬌微博）

徐嬌外型姣好，日前迷上Cosplay的她，嬌媚扮相迷倒不少網友，而徐嬌昨則在微博曬出自拍全身照，她身穿深色襯衫搭配合身窄裙，卻遭留言「看起來像懷孕了」，而當晚徐嬌則以行動回擊，曬出體重並霸氣掀衣反擊酸民。

徐嬌PO站上體重機照，公開真實體重是43.6公斤，以160公分的她來說，身形其實相當纖細，不只如此，徐嬌還霸氣掀衣露出小蠻腰和迷人的11字腹肌，並發文：「回上一條評論區：胖胖胖，胖你個頭？」徐嬌霸氣反擊更是粉絲讚爆。

(中時電子報)