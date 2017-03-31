酸民嫌胖「像懷孕」 徐嬌霸氣掀衣回擊
大陸女星徐嬌9歲演出周星馳電影《長江7號》，在片中反串小男孩打開知名度，女大十八變的徐嬌，外型越來越成熟，現在已是貌美如花的19歲少女，親民的她不時在網路上與粉絲互動，徐嬌昨（30日）曬出自拍全身照，但卻被酸民嫌胖，指她「看起來像懷孕了」，讓徐嬌爆氣掀衣自拍回擊。
徐嬌外型姣好，日前迷上Cosplay的她，嬌媚扮相迷倒不少網友，而徐嬌昨則在微博曬出自拍全身照，她身穿深色襯衫搭配合身窄裙，卻遭留言「看起來像懷孕了」，而當晚徐嬌則以行動回擊，曬出體重並霸氣掀衣反擊酸民。
徐嬌PO站上體重機照，公開真實體重是43.6公斤，以160公分的她來說，身形其實相當纖細，不只如此，徐嬌還霸氣掀衣露出小蠻腰和迷人的11字腹肌，並發文：「回上一條評論區：胖胖胖，胖你個頭？」徐嬌霸氣反擊更是粉絲讚爆。
(中時電子報)
關鍵字：徐嬌
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。