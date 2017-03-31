SpaceX首支重用火箭 發射降落皆成功
太空探索公司今首度重新發射已使用過的火箭，對該公司降低成本、加速太空飛行發展的目標而言，相當於一大進步。
根據美聯社(AP)報導，SpaceX獵鷹9號在美國時間周四傍晚，從佛州的甘迺迪太空中心發射，將一顆盧森堡SES公司的廣播衛星運載升空。
該公司創辦人慕斯克(Elon Musk)在該火箭降落在海上平台後，一度感動的說不出話來，他最後說這是太空史上一個驚人的里程碑，對太空飛行發展而言是個巨大的革命。
這台火箭將近一年前曾經為美國太空總署(NASA)執行過發射任務，在這之後SpaceX整修該火箭，在保持原本9顆引擎的狀態下，今天再度成功發射、替盧森堡SES公司運載一顆衛星後，再度成功降落。
SES公司是SpaceX的常客，因為使用重複使用的火箭而獲得了折扣，但SES公司不願透漏到底折扣了多少費用。該公司科技長Martin Halliwell說，SpaceX讓該公司了解讓已使用過的火箭重新發射的整個準備過程，Halliwell表示該公司因此有信心會成功，並且考慮今年下半年繼續使用SpaceX已發射過的火箭。SES公司從2013年起就和SpaceX展開合作關係，SES有顆衛星就是搭乘SpaceX的首顆商業火箭升空的。
目前SpaceX自2015年起開始發射火箭並回收，目前已累計回收八顆火箭，今年預計將再度發射其中六顆。SpaceX現在已成為第一個有飛往國際太空站的商業太空運輸商，該公司也正在製作一個座艙，預計最快將在明年送NASA太空人上太空。除此之外，SpaceX也計畫在明年送兩位付費的旅客到月球，並希望能在2020年用該公司正在發展的機器太空船送人到火星上。慕斯克最終希望人類能殖民火星。
(中時電子報)
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