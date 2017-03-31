「饗泰多」吃泰菜 點菜不用想太多
旗下擁有饗食天堂、開飯、果然匯等餐飲品牌的饗賓餐旅集團，近來積極發展泰式料理「饗泰多」新品牌，全新第三家即將於4月進駐桃園「八德廣豐新天地購物中心」，除推出多樣優惠，也列出多樣招牌菜色，讓民眾點菜不用想太多。
經典招牌是厚達2公分，每份用20隻草蝦製作的「月亮蝦餅」，一口咬下都是肥厚蝦肉與鮮香；其他像是曾被CNN選為全球50大美食的「瑪莎曼燉牛肉」，還有用泰國圓茄與羅旺子烹調的泰式圓茄炒松阪豬、清蒸檸檬魚、炭烤瀑布牛涼拌、綠咖哩嫩炸豆腐、南薑椰奶雞湯等都是不敗經典。
饗泰多表示，饗泰多廣豐店預計4/3日開幕，開幕期間五重優惠活動如下，包含拍照打卡上傳臉書可參加招牌菜兌換券抽獎，加價99元可享用限量冠軍月亮蝦餅一份，還有LINE@ 粉絲團滿千送百，抽招牌菜兌換券等等。
(中時)
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