高雄傳異味 台南：未必與舊掩埋場有關

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高雄市局部地區昨晚傳異味，台南市政府環境保護局今天表示，台南歸仁區封閉10多年的掩埋場起火燃燒，但高雄異味不一定源自這裡。

環保局說，起火的垃圾掩埋場約20年前設置，面積約5公頃，掩埋超過萬公噸垃圾。

消防局和環保局昨晚獲報，掩埋場燃燒，有數個起火點，消防局昨晚10時許及今天凌晨2時許都曾出動澆水，但地底悶燒，無法完全處理，環保局上午將出動怪手開挖。

環保局說，起火原因還無法判定，有可能是清明祭祖引起，也可能是地底悶燒，初估燃燒面積約0.1公頃。

至於高雄阿蓮區、岡山區與橋頭區等昨晚傳異味，環保局表示，異味傳送來源難判斷，不一定來自台南。1060331

(中央社)