芭蕾先驅狄亞吉列夫冥誕 谷歌塗鴉致敬
谷歌塗鴉（GoogleDoodle）今天在首頁紀念20世紀最有影響力的現代藝術先驅、俄羅斯芭蕾舞團創辦人狄亞吉列夫（Sergei Diaghilev）145歲冥誕。
英國「電訊報」（The Telegraph）報導，狄亞吉列夫1872年出生於俄國一個富有家庭，1909年在巴黎創立的俄羅斯芭蕾舞團（Ballets Russes），為20世紀最有影響力的芭蕾舞團之一。
畢卡索（Pablo Picasso）曾為狄亞吉列夫的「普欽奈拉」（Pulcinella）等3齣芭蕾舞劇設計服裝和舞台背景。
俄國芭蕾首席舞者巴夫洛娃（Anna Pavlova）、法國藝術家馬諦斯（Henri Matisse）和法國詩人尚考克多（Jean Cocteau）都與狄亞吉列夫合作過。
在狄亞吉列夫145歲冥誕，谷歌「向他無邊無際的想像致敬。塗鴉描繪穿著鮮艷舞衣的俄羅斯芭蕾舞團舞者，在俄羅斯洋蔥式圓頂建築背景下，將這名舞團經理包圍起來」。
谷歌也表示：「狄亞吉列夫讓世界驚豔，不管是過去還是現在。」（譯者：中央社陳昱婷）1060331
(中央社)
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