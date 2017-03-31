日2月消費者物價上漲 連兩月攀升

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東京致力終結多年通貨緊縮之際，日本官方數據今天顯示，在能源價格反彈帶動下，2月消費者物價連續第2月上漲。

日本總務省公布，去除波動性大的新鮮食物成本，2月消費者物價年增0.2%，符合市場預期。

這項最新出爐數據前，日本1月所謂「核心」通膨上漲0.1%，中止長期下滑趨勢。

這對這個全球第3大經濟體而言是利多，但另項數據指出，日本家庭支出仍顯疲弱，較上年同期縮減3.8%，連續第12個月下滑。市場原本預期年減2.1%。

日本經濟產業省公布，工廠生產成長2.0%，市場預測成長1.0%。

日本2015年最後1季經濟萎縮，儘管2016年經濟復甦並不穩定，但仍見緩步回升。（譯者：中央社徐睿承）1060331

(中央社)