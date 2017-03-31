追思李元簇 多名歷任正副元首到場致哀

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前副總統李元簇家屬今天舉行李元簇追思會，副總統陳建仁任主祭官，總統蔡英文頒褒揚令並舉行覆蓋國旗儀式，前總統李登輝追思談話，歷任正副元首除前總統陳水扁，都到場致哀。

李元簇家屬上午先在苗栗縣家中舉行家奠禮，再移靈到台北市，李元簇追思會上午8時30分在台北市立第一殯儀館舉行。

蔡總統頒褒揚令，並舉行覆蓋國旗儀式，由陳副總統任主祭官，內政部長葉俊榮、外交部長李大維、國防部長馮世寬和監察委員劉德勳任覆旗官，隨後撥放追思影片，再由李登輝發表追思談話。

10時半追思會結束後，到第二殯儀館進行火化儀式，完成後前往法鼓山，下午3時進行植存儀式；李登輝、前總統馬英九、前副總統連戰、呂秀蓮、蕭萬長與吳敦義都出席，保外就醫的陳水扁申請出席但被駁回。

蔡總統、李登輝、馬英九與陳副總統4人並肩坐，未有太多互動，李登輝發表追思談話並到靈前致哀後離去，呂秀蓮、馬英九、蕭萬長與吳敦義等分別到靈前致哀後離去，連戰則在上午9時18分簡單致哀後離去，未與其他卸任正副元首碰面。

總統府代理秘書長劉建忻已在10日、15日及29日分別舉行3次會議，在尊重家屬意願、符合現行體制慣例，尊崇國家副元首前提下辦理治喪事宜。

蔡總統日前特派陳副總統、親民黨主席宋楚瑜、中國國民黨主席洪秀柱、行政院長林全、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅、國家安全會議秘書長吳釗燮、葉俊榮、李大維及馮世寬等12人為治喪大員，辦理李元簇治喪事宜。1060331

(中央社)