競爭激烈 美銀湖私募開2兆日圓收購東芝

日本東芝因投資大虧損，決議將半導體部門拋售換資金。（圖/美聯社）

因核電廠投資失利而欲拋售晶片部門的東芝（Toshiba），出價競爭者絡繹不絕，包含日本、南韓和台灣的多筆資金爭相搶奪，如今連遠在美國的私募基金都有意收購。專攻科技產業的銀湖私募（Silver Lake Partners），日前正式向東芝提出約2兆日圓（約5,400億台幣）的收購意願，正式加入收購競爭者行列。而私募基金的開價，不僅讓東芝的「身價」一夕暴漲，也讓最終買主的落點更讓外界摸不著頭緒。

據路透社（Reuters）報導，日本電器大廠東芝，因先前在美國投資核電廠失利，造成公司大幅虧損並出現嚴重財務缺口，欲將旗下最值錢的晶片部門出售換取資金，也因此引起各方競逐，包含韓國SK海力士（SK Hynix）、美光科技（Micron Technology）和台灣的鴻海集團都有意出手收購，如今連美國的私募基金都加入角逐。專攻全球科技相關產業的銀湖私募，是世界幾大私募基金之一，曾投資戴爾電腦（DELL）和SKYPE等公司，如今則向東芝提出2兆日圓（約5,400億台幣）的收購意願，大幅拉高了收購門檻。

東芝現任社長綱川智在記者會上鞠躬道歉。（圖/美聯社）

曾經是日本品牌驕傲的東芝，於1939年合併為成立後，成為日本首間生產雷達、筆電、微波爐和DVD的企業，並開始擴張且收購不同領域的子公司，讓東芝的觸角能擴及眾多商品。2007年投入50億美元（約1,516.8億台幣）收購西屋公司（Westinghouse），欲跨足並展望將來核能發電的前瞻性，卻因此陷入泥沼至今。同時，東芝也是全球半導體重要生產商，僅次英特爾（Intel）、三星和德州儀器（Texas Instruments）之後，但從2015年起，陸續爆出會計假帳等醜聞，讓東芝形象、獲利和股價都大幅衰退。

不久前剛結束的東芝股東會上，正式批准將旗下晶片部門拆分為獨立公司，並將對美國法院提出西屋公司的破產聲請。成功炒熱議題的東芝，除了禁止陸資投標外，未來買主是誰，恐怕一時半刻仍難以確定，而再次出手的鴻海，選擇與台積電聯手出擊，能否繼夏普（Sharp）後再併購知名日企，將是外界重點關注焦點之一。

(中時電子報)