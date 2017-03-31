雪隧貨車翻覆 裝潢雜物散落路上

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一部自小貨車今天行經國道5號雪山隧道時，疑自撞標示牌後翻覆，車內裝潢雜物散落路上，一度影響交通。狀況排除後，國5南下雪隧路段於約上午9時恢復雙線通車。

宜蘭縣政府消防局上午8時獲報，國道5號南下22.5公里處雪山隧道內，有1部自小貨車疑自撞標示牌後翻覆，車內裝潢、電線等雜物四處散落在路上，造成內線車道阻塞，只能以外線車道通行，無人員受傷。

這部小貨車隨後被移往內政部警政署國道公路警察局第九公路警察大隊，小貨車司機也前往接受警方調查。1060331

(中央社)