綠色恐怖？「捍衛中華民國」遭禁用
蔡英文政府全力推動去蔣化、去中華民國化，連「捍衛中華民國」6字都成了政治語言，遭到禁用？
中華民國中央軍事院校校友總會，每年會在蔣中正總統逝世紀念日前夕舉行紀念活動。據聯合報報導，該會昨（30日）在中正紀念堂前廣場搭建演講台，兩側看板分別印有「捍衛中華民國」與「還原歷史真相」共12個字，但中正紀念堂管理單位認為這12字是政治語言，要求拆除。
中央軍事院校校友總會秘書長胡元傑說，中正紀念堂的管理單位認為，這些字眼會引起別人鬧場，若引起衝突，就不好了。所以他們接受協調，決定把這幾個字遮住。
不過胡元傑強調，這幾個字出自蔣中正在民國36年3月13日發給台灣省行政長官陳儀的電報，電報內容是要求陳儀嚴禁軍政人員在二二八事件後對台灣民眾報復。那份電報文字是史料，應該要讓民眾知道。
(中時電子報)
關鍵字：中央軍事院校校友總會、中華民國、蔣中正
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