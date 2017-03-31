綠色恐怖？「捍衛中華民國」遭禁用

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民進黨政府推動「去蔣化」，現傳出連「捍衛中華民國」字眼都遭禁用。圖為日前中華民國退役將官社會服務總會2在中正紀念堂進行護蔣活動。（報系資料照 劉宗龍攝）

蔡英文政府全力推動去蔣化、去中華民國化，連「捍衛中華民國」6字都成了政治語言，遭到禁用？

中華民國中央軍事院校校友總會，每年會在蔣中正總統逝世紀念日前夕舉行紀念活動。據聯合報報導，該會昨（30日）在中正紀念堂前廣場搭建演講台，兩側看板分別印有「捍衛中華民國」與「還原歷史真相」共12個字，但中正紀念堂管理單位認為這12字是政治語言，要求拆除。

中央軍事院校校友總會秘書長胡元傑說，中正紀念堂的管理單位認為，這些字眼會引起別人鬧場，若引起衝突，就不好了。所以他們接受協調，決定把這幾個字遮住。

不過胡元傑強調，這幾個字出自蔣中正在民國36年3月13日發給台灣省行政長官陳儀的電報，電報內容是要求陳儀嚴禁軍政人員在二二八事件後對台灣民眾報復。那份電報文字是史料，應該要讓民眾知道。

(中時電子報)