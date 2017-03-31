免費接駁專車 雲林高鐵至沿海方便行
雲林縣政府今天表示，清明節、端午節、雙十節等連續假期，高鐵雲林站到雲林沿海有免費接駁專車，歡迎鄉親及遊客多利用。
雲林縣政府工務處長彭子程指出，今年清明節、端午節、雙十節的連續假期，雲林縣政府再度啟動高鐵雲林站至沿海的免費接駁服務。
彭子程說，連續假期的前一日、第一天及最後一天，提供「高鐵雲林站—虎尾大屯—東勢—四湖—台西」免費接駁路線，服務日期是清明節3/31、4/1、4/4；端午節5/26、5/27、5/30；雙十節10/6、10/7、10/10，每天往返共16班次。
「高鐵雲林站—虎尾大屯—東勢—四湖—台西」沿線停靠高鐵雲林站（6號月台）、台西客運大屯站（大屯國小側門）、東勢圖書館（賜安宮）、四湖參天宮（第二停車場入口）、四湖林厝寮、台西水利站等。
單趟行駛時間約60分鐘，接駁專車路線從高鐵雲林站發車路線，沿途僅提供下車不上車；從各鄉鎮發車路線，沿途僅提供上車不下車；另因部分路段行駛台78快速道路，依規定不提供站位。
彭子程表示，雲林縣政府在今年228連續假期，提供費高鐵站至沿海的接駁專車服務，獲得好評，歡迎鄉親或到雲林的遊客多加利用，相關訊息請上網雲林縣政府網站查詢或電洽05-5322388草嶺通運公司。1060331
(中央社)
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