年金改革發文惹議 林育卉請辭

因年金改革發文惹議的行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉今天表示，言責自負，請辭負責；同樣標準，中國國民黨主席洪秀柱與新北市議員林國春也該言責自負請辭。

退休警消人員日前為年金改革發起抗議活動，林育卉在社群網站臉書（facebook）發文「趁清明不會早點去死」等惹議。徐國勇昨天發表聲明表示，林育卉即日起，暫停職務；林育卉也在臉書上發文說，為理念、團隊，自行請辭。

林育卉上午受訪表示，年金改革是國家重大改革工程，如果不改革，對年輕公務人員與勞工非常不公平，執政黨推動改革過程中，看到保守勢力反撲，上街頭喊叫「總統該不該殺」，基於言責自負，她決定請辭，也請洪秀柱與林國春是否該言責自負請辭。

行政院副院長林錫耀上午列席民主進步黨立法院黨團會議前受訪表示，不是很了解，要問徐國勇意見。每個人都有自己想法，整體而言，政府或執政黨應有整體態度。1060331

(中央社)