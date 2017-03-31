指紋晶片殺價慘烈 淘汰賽開打

指紋辨識晶片市場殺價競爭慘烈，業者估計產品價格1季將下跌1成，今年市場版圖勢將洗牌，將有廠商慘遭淘汰。

隨著滲透率持續攀高，今年指紋辨識晶片市場可望延續高度成長趨勢，只是市場傳出，中國大陸對大力扶植本土廠商，每片晶圓補助多達 200美元，恐將衝擊非陸系晶片廠。

業者表示，每片晶圓若補助 200美元，相當於陸商成本瞬間大降超過 3成，對非陸系廠商競爭確實不利，只是目前僅知大陸針對高新科技企業進行專案補助，並未發現有特別針對指紋辨識晶片廠進行補助。

只是業者不諱言，指紋辨識晶片市場競爭激烈，產品價格繼去年大跌超過3成後，目前估計1季仍將持續跌價1成。

業者說，除滲透率已高外，指紋辨識晶片產品標準化程度高，可取代性高，在競爭者多的情況下，預期今年將出現非常態性殺價競爭，將有廠商遭到淘汰，將是洗牌的一年，外商與規模小的廠商恐將面臨較大壓力。

瑞典Fingerprint Cards（FPC）日前即對今年營運表現提出示警，表示供應鏈庫存水位高，且庫存去化速度較預期緩慢，不僅將影響第 1季業績較去年腰斬，且將延續到第2季，預期今年營運目標恐將無法達成。1060331

(中央社)