需求回升 陸製造業PMI連2個月上揚

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中國大陸官方今天公布，大陸3月製造業採購經理人指數（PMI）為51.8%，連續第2個月上升，比2月高出0.2個百分點，顯示製造業市場需求持續回升。

大陸國家統計局官網今天公布3月PMI數據。在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點50%，從業人員指數位於臨界點，原材料庫存指數低於臨界點。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，數據顯示，生產和市場需求加快成長。生產指數和新訂單指數為54.2%和53.3%，分別比2月上升0.5和0.3個百分點。

從業人員指數為50.0%，比2月上升0.3個百分點，位於臨界點，意味製造業企業用工量與2月相比變化不大。

高技術製造業持續擴張，傳統產業中的石油加工及煉焦、非金屬礦物製品、黑色金屬冶煉及壓延加工業等的PMI連續2個月上升，3月均高於製造業總體水準。此外，進出口延續擴張態勢，而原物料價格漲勢趨緩。

以企業規模來看，大型企業PMI為53.3%，與2月持平，繼續保持平穩擴張；中型企業PMI為50.4%，比2月低0.1個百分點，延續擴張態勢；小型企業PMI為48.6%，比2月上升2.2個百分點，收縮幅度明顯縮小。

趙慶河說，從調查結果看，3月反映資金吃緊的企業比重回升，升至41.1%，特別是小型企業隨著經營狀況的好轉，超過5成的企業反映「融資難、融資貴」問題。1060331

(中央社)