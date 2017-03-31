林書豪14分4助攻 籃網1分不敵活塞

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美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊的林書豪今天攻下14分，籃網雖一路領先，卻在末節被對手砍進關鍵外線，接著進攻又發生致命失誤，只能以1分差敗給底特律活塞。

籃網今天客場挑戰活塞，比賽開打後，籃網林書豪飆進外線，幫助籃網打出9比2開局，首節也以18比16領先活塞。

次節活塞靠替補陣容應戰，曾將比分反超，籃網靠霍利斯-傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）上半場10分的帶領要回領先，上半場以39比35領先活塞。

下半場開打後，林書豪在第3節兩次切入上籃得手，其中還包括1次「3分打」，前3節他拿下10分，另有3助攻、3籃板，助籃網持續以63比59領先活塞。

末節兩隊不斷拉鋸，羅培茲（Brook Lopez）連續兩記外線命中讓籃網取得領先，無奈被對手投進逆轉戰情的三分球；關鍵時刻籃網的發球被對手撥掉，只能採取犯規戰術，對手兩罰中1立於不敗之地，籃網即便讀秒階段砍進外線，最終仍以89比90飲恨。

林書豪在末節剩下4分34秒時，靠1個急停跳投拿下兩分，終場前3分10秒他再上籃拿下兩分，整場比賽攻下14分，送出4次助攻，另外抓下5個籃板。1060331

(中央社)