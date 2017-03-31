林書豪14分4助攻 籃網1分不敵活塞
美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊的林書豪今天攻下14分，籃網雖一路領先，卻在末節被對手砍進關鍵外線，接著進攻又發生致命失誤，只能以1分差敗給底特律活塞。
籃網今天客場挑戰活塞，比賽開打後，籃網林書豪飆進外線，幫助籃網打出9比2開局，首節也以18比16領先活塞。
次節活塞靠替補陣容應戰，曾將比分反超，籃網靠霍利斯-傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）上半場10分的帶領要回領先，上半場以39比35領先活塞。
下半場開打後，林書豪在第3節兩次切入上籃得手，其中還包括1次「3分打」，前3節他拿下10分，另有3助攻、3籃板，助籃網持續以63比59領先活塞。
末節兩隊不斷拉鋸，羅培茲（Brook Lopez）連續兩記外線命中讓籃網取得領先，無奈被對手投進逆轉戰情的三分球；關鍵時刻籃網的發球被對手撥掉，只能採取犯規戰術，對手兩罰中1立於不敗之地，籃網即便讀秒階段砍進外線，最終仍以89比90飲恨。
林書豪在末節剩下4分34秒時，靠1個急停跳投拿下兩分，終場前3分10秒他再上籃拿下兩分，整場比賽攻下14分，送出4次助攻，另外抓下5個籃板。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。