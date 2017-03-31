SpaceX回收火箭成功升空 歷史性一刻
美國太空探索科技公司SpaceX今天發射了其第1枚「回收」火箭，使用的推進器曾載送貨物給在國際太空站（ISS）生活的太空人。
法新社報導，這枚火箭於佛羅里達州當地時間下午6時27分從卡納維爾角（Cape Canaveral）升空，任務是為盧森堡公司SES將通訊衛星送上遙遠的太空軌道。
SpaceX營運長蕭特威爾（Gwynne Shotwell）在發射前公布的影音聲明中說：「沒人這樣做過。」
「這是歷史性的任務。」
白色的獵鷹9號火箭（Falcon 9）包含高度相當高、輕微磨損的一級火箭或所謂的推進器，這個推進器2016年4月曾推送無人駕駛「飛龍號」（Dragon）貨艙進入太空，並以筆直的方式返降海上平台。
本次發射10分鐘後，這枚翻新的火箭在發動機成功啟動下，筆直降落在大西洋上的無人駕駛船上，SpaceX位於加州豪松市（Hawthorne）的任務控制中心隨即爆出歡呼聲。
這艘無人船上寫著大大的「當然，我依然深愛著你」。
SpaceX老闆馬斯克（Elon Musk）曾說過，他的目標就是要讓火箭的其中許多部分可重複使用，就像汽車、飛機或自行車一樣。（譯者：中央社許湘欣）1060331
(中央社)
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