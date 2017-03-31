馬景濤微博宣布離婚 網友卻讚字好看

藝人馬景濤30日在微博宣布與結縭10年的妻子、中國大陸女星吳佳尼離婚。這篇微博文章附上馬景濤的親筆手寫稿照片，有中國大陸網民看得一頭霧水，只讚美字跡「挺好看」。

馬景濤30日下午在個人微博發表題為「十年一覺愚公夢」的文章，提及弟弟馬景珊入獄19年後終於重獲自由，自己「將傾畢生之力和你（馬景珊）一起東山再起」。

他在文章後段感謝吳佳尼與女兒馬世嬡10年來陪伴自己經歷創作、創業奮鬥。「今天我必須自己獨立去完成這個未圓之夢未竟之志。我的愛我的幸福我的婚姻都將在今天畫上最美好的句號。」

這篇微博在網路上引起熱烈迴響，但因馬景濤沒清楚交代離婚原因，有中國大陸網民寫道，「說了半天沒明白他什麼意思的舉手。難道東山再起，必須離婚？」

還有不少中國大陸網民因此發現馬景濤字寫得很漂亮。「沒看懂他弟弟出獄和離婚是啥關係。字不錯」、「只有我覺得他的字挺好看嗎？」

55歲的馬景濤1990年與在美國認識的唐韻結婚，3年後離婚，兩人育有一女馬世嬡。馬景濤2007年再婚，對象是小他21歲的吳佳尼，兩人育有兩子馬世天、馬世心。

截至發稿為止，吳佳尼尚未在個人微博就離婚一事發文，最近一篇文章是27日分享自己健身的照片。1060331

(中央社)