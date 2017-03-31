沒被八八水災打倒 林統勝種紅龍果翻身

屏東佳冬鄉農民林統勝家中養殖池在八八水災時被淤泥填塞，索性利用林邊溪疏浚的砂土回填養殖池，改種紅龍果，以草生栽培，還讓紅龍果聽佛經，種出好吃受歡迎的紅龍果。

林統勝的紅龍果園和別的紅龍果園看起來很不一樣，除了有陣陣的誦經音樂，撐著紅龍果的是檳榔樹幹，他表示，一般人種紅龍果利用竹子當支架，他則利用砍下的檳榔樹幹當支架，當初只是想廢物利用，沒想到紅龍果根系攀附檳榔樹幹上，一併吸取腐爛樹幹上的養份。

林統勝表示，利用檳榔樹幹當支架，種出的紅龍果植株強壯，果實碩大而且甜度高，它的紅龍果甜度高達17、18度。

林統勝的紅龍果園田埂間佈滿松葉牡丹、馬齒莧，除美觀外又有保肥作用，他還自製肥料，買來黃豆加上過期牛奶及微生物，發酵後竟是最佳養份補給。

由於母親是佛教徒，跟林統勝一起在果園工作，就放著誦經音樂，林統勝說，一面聽佛號一面打理果園，在誦經聲中心平氣和，做事有條理，更能深入瞭解紅龍果特性，紅龍果似乎也在音樂的陶冶下，變得特別健康，品質更好。

林統勝還利用燈照技術控制產期，對紅龍果的栽培老是別出心裁，他說，他就是想種出和別人不一樣的紅龍果。

林統勝的紅龍果最近一批約年底前採收，下一批要在農曆年前。他指出，1年可採收8-10次果，以外銷為主，這兩年價格還蠻穩定，年收新台幣百萬元以上。

八八水災，屏東佳冬鄉是重災區，許多的養殖池無法再養，林統勝一家人填池改種紅龍果，從災難中再翻身。1060331

(中央社)