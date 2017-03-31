大甲媽祖繞境 慈濟志工「愛接力」
一年一度的大甲媽祖繞境盛會，中部地區包括台中、彰化、雲林、嘉義4縣市慈濟志工與慈濟醫療體系不缺席，伴隨媽祖信徒提供醫療服務及飲食，讓信眾倍感貼心。
每年逾10萬名信徒參與大甲媽祖進香繞境活動，用9天8夜時間，由台中大甲出發，經彰化、雲林到嘉義新港，來回全程長達340公里，信徒以徒步方式跟隨，表達對媽祖的虔誠。
大甲媽祖繞境活動，許多信徒長途跋涉，腳底起水泡、筋骨痠痛，慈濟人醫會成員結合大林慈濟醫院護理人員、新港慈濟志工設置複合式醫療站，提供酸痛貼布與藥膏。
媽祖回鑾路程上，彰化北斗當區慈濟志工設置信徒休息歇腳處，人醫會貼心服務量血壓及腳受傷包紮等，讓步行進香的媽祖信徒感到「足感心」。
彰化北斗區慈濟志工表示，每次跟隨媽祖繞境的信徒都是數以萬計，30日媽祖神轎回鑾北斗時，志工隊分3處歇腳休息區服務信徒，除了提供茶水、點心外，也宣導信徒要愛護地球，盡量使用環保碗筷，做好垃圾分類，留乾淨的土地給下一代子孫。
慈濟基金會指出，媽祖信徒進香路線經過的地區，慈濟也提供進香路線的環保站、會所供媽祖信徒休息使用，以愛接力的提供飲食、醫療服務，不僅照護著媽祖信徒的身體，更讓全程步行的信徒感到溫暖。
(中時)
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