曼谷金山寺旁老街 見證泰國柚木歷史

特派員看世界專欄柚木家具一直在市場享有盛名，其中泰國和緬甸柚木品質佳。曼谷市金山寺旁的BORIPAT路就是見證泰國柚木歷史的老街，至今仍在販售柚木門和小飾品。

泰國盛產柚木，利用力大無窮的大象自森林中搬運柚木，用來造船、建屋或製作家具，並出口賺取外匯。柚木的優點特性有木理通直、質地堅硬、細緻，具有含油脂的觸感，乾燥性良好，耐久性高，是所有木材中膨脹收縮率最少之一，安定性佳。木紋美觀優雅、且加工容易，用途包括造林、造船艦、車輛、建築、雕刻和家具等。

泰國的王室建築或工藝器皿即以柚木為主，例如曼谷杜喜動物園旁的柚木皇宮，以及藝術館內的大型柚木雕刻。在曼谷老城區也有許多柚木建造的木屋。不過由於早年砍伐過度，造林速度不及，同時泰國政府禁止砍伐珍貴林木，目前在泰國市面上的柚木，都是早年遺留下來的，經過加工再利用。

在柚木老街從事柚木事業的羅先生表示，他自出生後所見所聞都是柚木，他今年已經82歲，柚木街算算也超過百年，但至今僅剩下10家柚木店家左右，由於原木來源稀少，柚木產品價格頗高，一扇柚木門要價1-4萬泰銖不等（約新台幣9200元至3萬6800元）。

一些店家會利用剩餘的柚木製作阿拉伯數字或杯墊等小型柚木製品，價格大約50至100泰銖，方便觀光客選購當紀念品，附近還有傳統的木材加工廠可以參觀。

羅先生表示，早年全泰國要購買柚木只有到這條街來，其他地方買不到，當時市況十分熱鬧。一些外國觀光客也會慕名前來。

一名泰國室內設計師前來詢問有無超過1公尺寬的柚木桌，羅先生說，這種產品在泰國可能找不到了，因為超過1公尺寬的木桌，代表大約要超過100年的柚木樹才能製成，泰國首批的人造林柚木也不過才80年，過去沒有保育永續觀念，如今只能慢慢等待，柚木是好木材，優點很多，又適合在泰國生長，森林的永續利用，是可以兼顧環保與產業發展。

若是要購買柚木家具或製品，可以到泰國北部的清邁省或難省，其中清邁市近郊有一處家具城，另外難府是柚木的產地，在泰北找到柚木製品並不難，價格優惠。若遇到喜愛的大型家具要運回台灣，要找比較大的商家可以協助辦理報關等程序。

目前在市面上的柚木製品，有很多是出自越南、馬來西亞和印尼的人工林，其材質不如生長在原始林的佳，選購柚木製品要注意墨線和產地，再來就是做工是否精細，榫接最佳，木釘次之。1060331

(中央社)