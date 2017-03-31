學生高若想蛋洗教育部專委 判拘役20天

政治大學學生高若想抗議兼任助理納保爭議，在教育部高教司專委王淑娟頭上「爆蛋」遭訴。台北地方法院今天審結，依侮辱公務員公署罪判高若想拘役20天，得易科罰金，還可上訴。

案件源於兼任助理納保爭議，有台灣高等教育產業工會等團體及學生團體主張「學習型」助理衍生出許多「假學習、真勞動」爭議，無法保障學生權益，要求教育部廢除「專科以上學校強化學生兼任助理學習與勞動權益保障處理原則」，回歸勞雇關係認定。

多名學生去年7月4日到教育部抗議，教育部派出王淑娟接受陳情，但高若想卻在王淑娟頭上捏碎一顆雞蛋，導致蛋汁沾黏在王淑娟頭髮、衣服及手上。

台灣台北地方法院檢察署檢察官調查後，認為高若想行為已涉犯中華民國刑法侮辱公務員公署罪，提起公訴。

北院過去開庭審理時，高若想否認犯罪，也供稱當初與夥伴是想用雞蛋砸教育部，抗議違法政策，在王淑娟頭上捏爆雞蛋，是她的決定。

高若想說，捏爆雞蛋的行為確有不禮貌，但她是針對教育部的政策，不是針對王淑娟，沒有要侮辱公務人員犯意。1060331

(中央社)