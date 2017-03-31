去極端化 新疆禁強迫他人穿戴蒙面罩袍
據陸媒報導，中國大陸新疆明天實施的「新疆維吾爾自治區去極端化條例」，內容包括禁止自己或強迫他人穿戴蒙面罩袍、佩戴極端化標誌等。
新疆天山網今天在報導中指出，去極端化條例已獲新疆維吾爾自治區第12屆人民代表大會常務委員會第28次會議審議通過，將於4月1日起實施。
據報導，去極端化條例的第1條明訂，為了遏制和消除極端化，防範極端化侵害，實現社會穩定和長治久安，因此根據中國大陸憲法、反恐怖主義法、宗教事務條例等有關法律、法規，結合自治區實際，制定有關條例。
去極端化條例指出，所謂極端化，是指「受極端主義影響，渲染偏激的宗教思想觀念，排斥、干預正常生產、生活的言論和行為」。
極端主義則指以歪曲宗教教義或其他方法煽動仇恨、煽動歧視、鼓吹暴力等的主張和行為。
有關條例列舉多項屬於極端化的言論和行為，強調應該禁止。這些言行包括宣揚、散布極端化思想；干涉他人宗教信仰自由，強迫他人參加宗教活動等。
被禁的言行還有：
－泛化清真概念，將清真概念擴大到清真食品以外的其他領域，藉「不清真」之名排斥、干預他人世俗生活；
－自己或強迫他人穿戴蒙面罩袍、佩戴極端化標誌；
－以非正常蓄鬚、命名渲染宗教狂熱；
－不履行法律手續以宗教方式結婚或離婚；
－不允許子女接受中國大陸國民教育，妨礙國家教育制度實施。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。