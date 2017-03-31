亞裔家庭來信感人 加國屋主降價售屋

屋主通常把房子賣給出價最高的買方，但上周，加拿大安大略省一對夫婦卻決定少賺15萬加幣，把房子賣給出價較低的一戶亞裔家庭；原因是這家人寫來的信，打動他們的心。

大多倫多地區房價空前飆漲，每件房屋交易幾乎都出現激烈的競標局面，成交價比開價高出幾萬或幾10萬元加幣，司空見慣。而在彷彿殺紅了眼的瘋狂房市中，最近傳出了一個令各大房屋仲介跌破眼鏡的罕見售屋案例，讓不少人感動地說，「人間還是很溫暖的」。

據多倫多星報（the Star) 報導，蔻夫特（Michelle Corft）夫婦因遷居美國，出售他們在安省大多倫多地區橡樹市 （Oakville）的獨棟房屋，前來搶房競標者多達14組人馬。屋主在上周四決定把房子賣給一戶6口之家，儘管他們出的價格比最高出價者，低了15萬加幣（約合新台幣340萬元）。

這戶人家是個亞裔家庭，父母姓名分別是蘇柱蒙（Joo-Meng Soh，譯音）和羅姍娜（Rosanna Soh），4個孩子年齡從9歲到14歲不等。

他們在出價時附了一封給屋主的信說，去年他們全家同去非洲烏干達擔任宣教義工6星期，走訪孤兒院、貧民窟、在學校任教，同時培訓當地牧師。這趟非洲義工之旅全盤改變了他們對世界的看法，讓他們決定將現在住的大房子換成小房子，過簡樸生活、不再背負貸款，家人關係會更加親密，也才有更多餘裕前往非洲各地繼續宣教。

賣方仲介諾索（Tracy Nursall）說，當客戶告訴她「錢不是最重要的決定因素」、要讓出價少15萬元加幣的買主得標，她的眼睛瞪得像盤子那麼大。但也因為這件事，讓她「對人性又有了希望」。

蔻夫特夫婦則表示，「對我們來說，少賺些不是損失。當金額達到了設定數目，我們想的是，『到底多少才算夠呢？』」

蔻夫特還說，其實也有別的出價方寫信給他們，這些信都很友善。但蘇姓家庭的信讓他們覺得，這家人會很珍惜他們所居住的社區和鄰居。1060331

(中央社)