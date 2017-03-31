婦人騎機車遭公車撞 車底搶救急送醫

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1輛公車今天上午9時40分左右在新北市金山區中山路撞到1輛機車。70多歲的女機車騎士受困公車底下，經過消防隊員全力搶救，患者已脫困，婦人意識清醒，肢體疼痛。

市府消防局表示，這一起車禍，患者已脫困，婦人意識清醒，肢體疼痛，送基隆長庚醫院急救。1060331

(中央社)