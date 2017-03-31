詐領4000多萬？鄭正鈐控吳秉叡、姚文智不起訴

曾代表國民黨參選新竹市立委的鄭正鈐，2015年不滿民進黨立委姚文智、吳秉叡指稱他詐領社區大學4000多萬，台北地檢署今以罪嫌不足將姚、吳2人不起訴。

2015年12月15日，姚文智、吳秉叡等人開記者會質疑鄭正鈐過去擔任理事長的新竹市青草湖社區大學，遭檢舉涉嫌偽造上課紀錄及學生名單以詐領補助4000多萬元，但新竹市府政風處過去卻將調查報告列為機密，全案更只有部分詐領被起訴，質疑與鄭正鈐因議員身分脫不了關係，要求他說明白，否則應該退選。

同年12月22日，鄭赴新竹地檢署控告姚、吳2人涉嫌違反選罷法、加重誹謗罪嫌，新竹地檢署將全案移轉北檢偵辦，北檢今將姚、吳2人不起訴。

(中時)