胡婷婷遠嫁紐約 臉書曝「心痛快無法負荷」
胡婷婷去年和相識16年的大學同學在紐約登記結婚，當時更PO文感謝老公使她「灰色的生命中有了溫柔又美麗的顏色」，不過事隔近九個月，居然在臉書自曝「心痛快無法負荷」，讓網友擔憂是否婚姻又出了問題?
胡婷婷表示和老公看著電視劇時，兩人也聊及對傢具的品味，不過喜好落差卻相當大，當老公說道最喜愛復古傢具，胡婷婷則反嗆「噁！我最受不了這頛型的傢具！好舊好醜」，甚至揚言「可不要我們未來的家出現這個年代風味的東西」，對此老公也摸摸他的頭加以安撫，並允諾不會買她不喜歡的東西，但胡婷婷反應如此激烈，其實是另有原因。
胡婷婷透露這些復古傢具會讓她心生嫉妒，因為老公能藉此回味單純童年，享受「家」才獨有的溫暖，但是遠嫁紐約的她，卻不敢多去想念家人，因為只會讓加深無法隨時和他們見面的思念，甚至自曝有種「心痛到無法負荷」的感覺，但隨即也向老公致歉，會有如此大的反應主要是不知道如何處理恐懼和傷痛。
對此老公也急忙安撫「我知道妳為了我嫁到紐約，犧牲改變很多，我們一定可以找出更多的方式讓妳不覺得離家人如此遙遠」，也讓胡婷婷心情稍微平復，並甜蜜的向老公道謝「我可愛又單純的A，謝謝你讓我有坦白抒發的空間」。
(中時電子報)
關鍵字：胡婷婷
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。