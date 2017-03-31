胡婷婷遠嫁紐約 臉書曝「心痛快無法負荷」

胡婷婷遠嫁紐約，自曝相當想念台灣的家人。(圖/本報系資料照)

胡婷婷去年和相識16年的大學同學在紐約登記結婚，當時更PO文感謝老公使她「灰色的生命中有了溫柔又美麗的顏色」，不過事隔近九個月，居然在臉書自曝「心痛快無法負荷」，讓網友擔憂是否婚姻又出了問題?

胡婷婷表示和老公看著電視劇時，兩人也聊及對傢具的品味，不過喜好落差卻相當大，當老公說道最喜愛復古傢具，胡婷婷則反嗆「噁！我最受不了這頛型的傢具！好舊好醜」，甚至揚言「可不要我們未來的家出現這個年代風味的東西」，對此老公也摸摸他的頭加以安撫，並允諾不會買她不喜歡的東西，但胡婷婷反應如此激烈，其實是另有原因。

胡婷婷透露這些復古傢具會讓她心生嫉妒，因為老公能藉此回味單純童年，享受「家」才獨有的溫暖，但是遠嫁紐約的她，卻不敢多去想念家人，因為只會讓加深無法隨時和他們見面的思念，甚至自曝有種「心痛到無法負荷」的感覺，但隨即也向老公致歉，會有如此大的反應主要是不知道如何處理恐懼和傷痛。

胡婷婷臉書全文。(圖/胡婷婷臉書)

對此老公也急忙安撫「我知道妳為了我嫁到紐約，犧牲改變很多，我們一定可以找出更多的方式讓妳不覺得離家人如此遙遠」，也讓胡婷婷心情稍微平復，並甜蜜的向老公道謝「我可愛又單純的A，謝謝你讓我有坦白抒發的空間」。

(中時電子報)