中科廠商聯合徵才4月8日登場 科技大廠釋出逾1,689個職缺

我要評比

中科園區截至今年2月底，已成功引進189家國內外廠商，已入區營運廠商有137家，就業人數達4萬533人，較105年同期成長22.91％。為因應園區發展及廠商用人需求，4月8日將舉辦「中科園區廠商聯合徵才」活動，包括友達（2409）、台積電（2330）、矽品（2325）、和大（1536）、晶元光電（2448）等24家廠商，合計釋出逾1,689個職缺。

中科管理局表示，4月8日上午10點至下午2點，與台中市就業服務處、台中市政府豐原就業服務站聯合於中科管理局大樓舉辦「2017年中科園區廠商聯合徵才活動」，協助求職者轉職、謀職就業服務。

這次聯合徵才廠商包括友達光電、友達晶材、台積電、台灣康寧、台灣精銳、永勝光學、光燿科技、先進光電、矽品精密、和大、晶元光電等24家園區廠商，合計釋出逾1,689個職缺，包括工程師、技術員、行政類職務等。

另外，國軍人才招募中心也參加這次的聯合徵才活動，將招募1萬2,684個生力軍，與中科廠商合計釋出1萬4,373個工作機會。

徵才活動除廠商徵才專區外，當日設置「履歷健診」、「履歷E化」、「職涯起飛」等活動專區，協助求職者進行職涯探索，提升履歷表撰寫技巧，以暸解各項職類所需之專業技巧。

(工商)